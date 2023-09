O servidor público Antônio Lopes, o Toninho, de 58 anos, morreu neste domingo, dia 17, após sofrer um infarto. Toninho foi levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu e foi a óbito por volta das 12 horas. O velório está marcado a partir das 18 horas deste domingo, na Câmara Municipal de Volta Redonda. A família ainda não definiu o horário do sepultamento que será no Cemitério Portal da Saudade.

Copeiro há mais de 40 anos da Câmara Municipal de Volta Redonda, Toninho sofria com problemas cardíacos e não resistiu. Toninho era muito querido por amigos e pelos vereadores da Casa Legislativa, que se manifestaram nas redes sociais. Renan Cury fez uma publicação lamentando o ocorrido. “Hoje perdemos o companheiro Toninho. Há cerca de 40 anos, servia um gostoso café na Câmara Municipal de Volta Redonda. Toninho, que sofria problemas cardíacos, teve um infarto e não resistiu”, informou.

Rodrigo Furtado também não deixou de prestar as condolências. “É com muita tristeza que me despeço do grande amigo e companheiro na Câmara Municipal de Volta Redonda. O servidor público Antônio Lopes, o Toninho, sempre foi solícito para com os frequentadores da Câmara, destacando-se ainda na promoção social comunitária, distribuindo solidariedade”, destacou. Betinho Albertassi e Sidney Dinho também publicaram mensagens manifestando condolências à família. “Que Deus console sua família neste momento de dor e tristeza”, lamentou Betinho, enquanto Dinho agradeceu o amigo pelos anos sendo tratado com carinho.

“Você deixa um legado na história do Poder Legislativo de Volta Redonda”, disse. O corpo será velado na Câmara Municipal e ainda não há detalhes sobre o sepultamento.