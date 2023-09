O Fiat Argo utilizado no assassinato de Wagner Eduardo Silva Natividade de Paula, de 24 anos, no fim da tarde de sexta-feira (15), na Rua Califórnia, no Santo Agostinho, em Volta Redonda, foi encontrado pegando fogo na madrugada do sábado, dia 16 na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi praticado por quatro criminosos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque e do assassinato. A placa do veículo foi nitidamente identificada.

O veículo foi completamente destruído pelas chamas. A placa foi encontrada caída no matagal às margens da estrada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. A Polícia Militar também esteve no local e, após perícia, um guincho da Guarda Municipal removeu o carro até a delegacia de polícia.

Wagner foi sepultado na tarde de sábado, dia 16, no Cemitério Portal da Saudade. Foto: Semop