Motorista é assaltado e fica sem o carro no Centro de Volta Redonda

O motorista do veículo Gol G5 placa LPI-7E13 foi assaltado na noite de sábado, por volta das 22h40min, no sinal de trânsito da Rua Gustavo Lira, no Centro de Volta Redonda.

Segundo a vítima, dois criminosos chegaram, anunciaram o assalto e levaram seu veículo. O condutor do veículo, morador da cidade de Barra Mansa, seguia no sentido ao bairro São Geraldo.

Na delegacia, a vítima contou que os ladrões usavam touca ninja e camisa do Vasco. A vítima disse que um dos criminosos colocou a arma em sua cabeça e exigiu pelo veículo.