Um homem abriu fogo em um bar na noite de domingo (17) no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Alegando estar sendo traído pela namorada, o atirador, ao lado de outro homem, entrou no local, na Rua Francisco Alves, e efetuou disparos.

Os tiros acertaram uma das pernas de um jovem de 23 anos, socorrido por populares ao Hospital São João Batista. Segundo o dono do bar contou a policiais militares, o atirador entrou no local, sacou duas armas de sua cintura e atirou contra o chão, vindo a acertar a perna do rapaz. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido e nem se ele era o alvo do atirador.

Em seguida, o homem fugiu, e no momento desta publicação ainda não havia localizado. O autor dos disparos seria morador do Vale Verde e um nome já está em poder da polícia.