O condutor de um veículo Chevrolet Classic ficou ferido no início da madrugada desta segunda-feira, dia 18, por volta de 1h30min, ao colidir violentamente na traseira de um caminhão Volvo, que saía de uma balança no km 308, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Resende.

Policiais rodoviários federais foram até o local para o registro de ocorrência de trânsito. Segundo os agentes, o condutor do veículo não estava usando o cinto de segurança. Com o choque ele foi projetado para frente, atingindo o para-brisa de seu carro com a cabeça. Ele chegou a perder a consciência, saindo da pista e atingindo a cerca lateral. O veículo ficou imobilizado sobre o canteiro.

O condutor do Chevrolet Classic foi removido pela equipe de resgate da CCR RIO SP para o Hospital de Emergência de Resende, em estado grave. Como os veículos não ficaram sobre a via e o fluxo do trânsito era reduzido naquele horário não houve congestionamento ou qualquer reflexo no tráfego do local.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.