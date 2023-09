Coleta é rápida e com apenas uma doação é possível salvar até quatro vidas

O Hemonúcleo de Barra Mansa destaca a importância da população continuar doando sangue, uma vez que é um ato nobre e generoso, que pode salvar muitas vidas. A unidade funciona no Centro e recebe os doadores de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h. Atualmente o estoque dos tipos sanguíneos positivos está adequado e o dos tipos negativos está regular.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, disse que a procura nessa época do ano está muito boa, mas é importante a participação dos voluntários para que a situação se mantenha dessa forma. “Esse período do ano com tempo firme auxilia muito para uma boa captação, porque há um aumento na procura por parte da população”, frisou.

O sangue colhido dura cerca de 42 dias e a média de idade de quem mais doa está entre 18 e 30 anos. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. O doador pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro. Para outras informações, o telefone (24) 3512-0788 está disponível.

Foto: Arquivo PMBM