Instituições e inúmeros amigos manifestaram, ao longo deste sábado (23), pesar pela morte do jornalista José Roberto Mendonça. Aos 73 anos, ele foi vítima de um infarto, no começo da manhã, em casa no Belmonte. Chegou a ser levado ao Hospital da Unimed, mas não resistiu.

“A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Comunicação, lamenta com profundo pesar o falecimento do jornalista José Roberto Mendonça. Profissional de qualidades diversas e pessoa íntegra, que deixa um legado àqueles que estão em atividade e também aos que pretendem seguir a carreira. Fica aqui nosso agradecimento por tudo o que fez por Volta Redonda ao longo de sua profícua carreira. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor”, publicou o governo municipal no início da noite.

“Nutria por ele grande admiração dada sua sempre humanidade no trato das pessoas e a forma serena na arte do comunicar. Manifesto em nome do MEP nossa solidariedade aos amigos e familiares. Também gratidão à sempre abertura e espaço para nossas pautas, até às polêmicas”, afirmou José Maria da Silva, o Zezinho, do Movimento Ética na Política de Volta Redonda. “Triste demais. Era o cara mais gentil que conheci”, comentou a jornalista Andresa Gil.

“Meu amigo Zé. Sem palavras. Muito sentido. Que Deus abençoe a família e tenho certeza que deixou seu legado. Tinha um coração enorme”, publicou o vereador e radialista Renan Cury. “Perdemos um grande amigo, sincero, leal, profissional, honesto”, afirmou o também jornalista Sérgio Luiz, que trabalhou com José Roberto na cobertura de esportes.

“Sempre vou ter enorme admiração por ele. Sempre foi meu amigo nos momentos bons e ruins. É uma perda absolutamente irreparável”, lamentou o delegado Antonio Furtado, de Barra do Piraí, que deu diversas entrevistas a José Roberto, inclusive durante o período em que exerceu o mandato de deputado federal, entre 2018 e 2022.

“O jornalismo da região perdeu neste sábado José Roberto Mendonça. Eu perdi um amigo de 41 anos. Zé era uma pessoa boníssima, prestativa, de uma educação ímpar no trato pessoal. Sempre presente, sempre se colocando à disposição. Uma generosidade impressionante, desprovido de vaidades”, publicou Fernando Pedrosa, editor do Foco Regional, ao qual José Roberto prestou serviços durante um período na década passada.

O sepultamento de José Roberto está marcado para este domingo (24), no Cemitério Municipal de Barra Mansa, às 10h30min. O velório será na capela mortuária do mesmo cemitério, a partir das 7 horas.