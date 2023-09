Voltaço decepciona torcida e perde por 2 a 0

O objetivo do Voltaço de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro sofreu um duro golpe na noite deste sábado (23). Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, o time foi derrotado pelo Amazonas por 2 a 0. Foi a segunda derrota consecutiva do Tricolor de Aço para o adversário, que, em casa, saiu vitorioso pelo mesmo placar.

A chance de classificação ainda persiste, mas, com a derrota, a situação do Volta Redonda, com 4 pontos, se complicou substancialmente. A equipe jogará no próximo sábado (30), em João Pessoa, contra o Botafogo-PB, e encerra o quadrangular na semana seguinte, no Raulino, diante do Paysandu, que mesmo fora de casa derrotou a equipe paraibana, também neste sábado, por 3 a 2. Com o resultado, o time do Pará chegou aos 10 pontos na liderança do Grupo C.

Como o Botafogo-PB, mesmo com 3 pontos, ainda tem chances matemáticas de classificação, o próximo compromisso do Esquadrão de Aço ganhou contornos dramáticos.

O Amazonas, que antes dos jogos deste sábado tinha apenas 3 pontos, saltou para 6 e, no domingo (1º), vai a Belém enfrentar o Paysandu. Se a “onça pintada”, como é conhecido o time do Amazonas, vencer, a situação do Volta Redonda, mesmo se derrotar o Botafogo-PB, dependerá dos resultados da última rodada do quadrangular, no dia 7 de outubro.

O jogo – Antes da bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do jornalista José Roberto Mendonça, que morreu de infarto pela manhã. Ele transmitia jogos do Voltaço em sua rádio web.

O primeiro tempo do Volta Redonda foi pavoroso do início ao fim. O time não conseguiu se organizar em campo e viu o adversário ir criando chances cada vez mais claras de gol. Na melhor de todas, o atacante Sassá acertou a trave, mas, pouco depois abriu o placar.

O lateral Renan Castro invadiu a área. O zagueiro Wellington Silva foi ara o combate e acabou cometendo pênalti. Sassá, encarregado da cobrança, pôs no fundo da rede. Foi o 16º gol do artilheiro do campeonato.

Entrou e marcou – Quem esperava um Voltaço diferente no segundo tempo se decepcionou. O time retornou com os mesmos erros, não conseguiu se encontrar e foi castigado logo aos 9 minutos, quando o Amazonas marcou o segundo gol.

Por uma destas coisas inexplicáveis do futebol, o técnico Luizinho Vieira, que já comandou o Voltaço, trocou o atacante Diego Torres por Gustavo Ermel. E este, na primeira vez ao tocar na bola, no mesmo minuto em que entrou, balançou a rede do Tricolor de Aço.

A ampliação da vantagem pelo adversário deixou o Volta Redonda visivelmente mais desnorteado. A equipe conseguiu passar toda a etapa final sem chegar com verdadeiro perigo ao gol defendido por Edson Mardden. Não é exagero: o goleiro do Amazonas poderia ter jogado de terno branco e sair de campo sem se sujar tal a inoperância do Voltaço.

Com a vantagem de dois gols, o Amazonas diminuiu o ritmo e administrou o placar até o final. Do lado do Voltaço, houve a reação da torcida com o já batido coro de “time sem vergonha”.

Entretanto, fora a compreensiva decepção, não há do que reclamar. A vitória do time nortista foi justa e incontestável. O Volta Redonda que busque respostas e reação à queda de produção no momento decisivo da Série C. (Foto: VRFC / Raphael Torres)