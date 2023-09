Homem é preso na Dutra com R$ 10 milhões em pasta de cocaína

Um homem de 54 anos foi preso com 84 tabletes (85,4 Kg) de pasta base de cocaína, no final da tarde deste sábado (23), na Via Dutra, em Piraí. A carga, com valor estimado em R$ 10 milhões, foi descoberta no posto da Polícia Rodoviária Federal que fica na cabeceira da pista de descida da Serra das Araras.

O material usado para o preparo da cocaína vendida aos usuários estava em fundo falso do Renault Sandero que o preso dirigia, instalado entre o banco e o porta-malas do veículo. Foram o tamanho reduzido do bagageiro e o nervosismo do motorista que despertaram suspeita dos agentes.

Inicialmente, o homem – já com antecedentes por tráfico – alegou que estava retornando de Volta Redonda para o Rio, após realizar serviços de eletricista em uma obra. Porém, quando começou a ser questionado, ele acabou admitindo que transportava a pasta base de cocaína, mostrando o dispositivo que destrava o encosto do banco, dando acesso ao fundo falso.

Ele contou também que saiu do Rio para pegar a droga em São Paulo, onde, em um cemitério da Avenida Salim Farah Maluf, no bairro Quarta Parada da capital, entregou o carro a um desconhecido que o devolveu já com a carga. Ele contou ainda que levaria a pasta base até o Instituto Médico Legal próximo da Rodoviária Novo Rio, na capital, onde entregaria o carro a outro desconhecido. Pelo transporte, segundo ele, o pagamento que receberia seria de R$ 5 mil. (Foto: PRF)