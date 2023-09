Volta Redonda registra a temperatura mais alta do ano: 37º C

Volta Redonda registrou neste domingo (24) a temperatura mais alta do ano. Os termômetros chegaram aos 37 graus entre 13h40min e 15h20min. A sensação térmica, no mesmo período, chegou à faixa dos 38 graus.

Durante a semana, a estimativa do site Climatempo apontava para a possibilidade de os termômetros chegarem aos 39 graus.

Como a cidade não dispõe de uma estação meteorológica, a temperatura não é medida com a precisão decimal. No entanto, na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), localizada em Rio Claro, a temperatura registrada as 16h foi de 35,6 graus.

O calor vai continuar esta semana, mas a previsão já aponta a possibilidade de pancadas de chuva a partir desta segunda-feira (25).

No último dia de setembro, o próximo sábado (30), deve ocorrer uma queda substancial na temperatura, consequência da formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país, que já afetará o Sudeste a partir da quarta-feira (27). (Foto: Divulgação)