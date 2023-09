Ladrões armados assaltam residência em Volta Redonda

Quatro homens armados assaltaram na madrugada do domingo (24) uma casa localizada na Rua São Felipe, no bairro Jardim Cidade do Aço. Os moradores – um homem de 30 anos e uma mulher de 33, foram encontrados pela Polícia Militar trancados no banheiro da residência.

Os bandidos levaram uma televisão de 60 polegadas; um Playstation, dois iPhones, dois celulares, um cordão e uma pulseira de outro e R$ 1 mil em espécie. Segundo as vítimas, os quatro bandidos estavam encapuzados. O registro do assalto foi feito na delegacia de Volta Redonda.