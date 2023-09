Um homem de 57 anos foi assassinado no final da noite do domingo (24), em Volta Redonda. Wanderley da Silva Correa foi baleado na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, no bairro Volta Grande, por volta das 23h15min.

A Polícia Militar foi acionada para verificar disparos de arma de fogo. A vítima, que tinha 10 anotações criminais, morreu no local. Não há informações sobre o homicídio, mas a Polícia Civil deverá requisitar imagens das câmeras de segurança da prefeitura para investigar o crime.