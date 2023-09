Homem é executado com 20 tiros no Aterrado, em Volta Redonda

Um homem de 55 anos foi assassinado com vários tiros na noite desta segunda-feira (25) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Avenida Integração.

A vítima foi identificada como Luís Antônio Mendonça Amâncio e teria sido morta com aproximadamente 20 tiros. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento desta publicação, a Polícia Militar estava no local e aguardava a chegada da perícia. Uma testemunha do crime contou que o homicídio foi praticado por dois homens em uma moto.