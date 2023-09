Um caminhão tombou, na madrugada desta quinta-feira (28), na BR-393 (Lúcio Meira), em Paraíba do Sul. O acidente foi pouco depois das 4h, no km 192, no distrito de Vieira Cortez.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava uma carga de adubos e fertilizantes. O motorista não se feriu.

Por causa do acidente, o tráfego ficou em meia pista, no sistema pare-siga até a retirada da carga que caiu. O tráfego foi normalizado às 6h40min. (Foto: PRF)