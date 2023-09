Um prato tradicional da culinária da região Sudeste foi implementado nesta quinta-feira (28) na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda: o feijão tropeiro. Os estudantes da Escola Municipal Paraíba, no bairro Vila Mury, foram alguns dos primeiros a saborear o novo cardápio, que recebeu cem por cento de aprovação. O feijão tropeiro foi servido em todas as unidades escolares da rede, com o acréscimo de uma sobremesa: a banana.

A aluna Sofia Moreira de Oliveira, de 10 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, aprovou a iguaria. “Está uma delícia, gostei bastante dessa novidade na merenda. Eu amei o feijão tropeiro e a comida aqui da escola é muito saborosa, eu sempre repito”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto citou que quando reassumiu à Prefeitura de Volta Redonda a merenda escolar era alvo de constantes reclamações, devido à qualidade dos alimentos e ao descaso com os alunos ao servir as refeições.

“Quando reassumi a administração municipal em 2021, os alunos eram servidos com meia banana de sobremesa e a qualidade da merenda era duvidosa. Havia muita reclamação sobre o tema e com razão, por isso, trocamos os fornecedores e desde então estamos oferecendo uma merenda que, sem dúvida, é uma das melhores do país. A merenda da Rede Municipal de Ensino mudou e ainda vamos melhorar mais”, disse Neto.