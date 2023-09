Uma colisão entre uma moto e uma ambulância do Samu foi registrada na manhã desta sexta-feira (29) em Volta Redonda. O acidente foi no Conforto, perto do acesso de caminhões à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

No momento desta publicação não havia informações de feridos. A orientação aos motoristas que passam pelo trecho é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ou evitar a via, optando por rotas alternativas. (Foto: Redes Sociais)