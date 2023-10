Barra Mansa arranca empate com Angra na Série B2 do Carioca

Angra dos Reis e Barra Mansa empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (1º), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2). No primeiro tempo, o Angra dos Reis inaugurou o placar aos 32 minutos, após um cruzamento pela esquerda. O atacante Gabriel cabeceou para o chão e a bola foi para dentro do gol.

No segundo tempo, o Barra Mansa empatou logo aos 2 minutos, quando o zagueiro Wanderson recebeu cruzamento pela direita e cabeceou colocado para o gol.

Com o empate, o Barra Mansa chegou aos quatro pontos e se manteve na sétima colocação na competição, a um ponto do Zinza, última equipe dentro da zona de classificação. Já o Angra dos Reis conquistou o seu primeiro ponto e subiu uma posição (11º lugar).

O Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (8) quando recebe a equipe do Zinzane no Estádio Leão do Sul, na Colônia, às 15h, em partida válida pela quarta rodada da competição. (Foto: Daniel Oliveira)