A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (3), 664 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha e grande quantidade de material para embalar drogas, na Vila Ursulino, em Barra Mansa. Dois suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia.

De acordo com os policiais, as drogas estavam enterradas em uma área de mata na Rua Dr. Sebastião Ferreira de Menezes. As drogas estavam dentro de sacolas enterradas no terreno. (Foto: Polícia Militar)