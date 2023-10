Animal estava circulando no centro de Pinheiral e, após avaliação, foi solto em uma área de conservação ambiental da região

Uma equipe do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) ajudou no resgate de um lobo-guará na última sexta-feira (6) em Pinheiral. O animal estava circulando pelo centro da cidade e se refugiou em um terreno baldio. A equipe do Zoo-VR auxiliou agentes do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) em apoio à Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pinheiral.

O médico-veterinário do zoológico de Volta Redonda, João Gabriel de Souza Silva, que atuou no resgate, explicou que o lobo-guará foi sedado para que pudesse ser avaliado e, posteriormente, ele foi solto em uma unidade de conservação do Revismep (Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba), em Valença, na Serra da Concórdia.

“Foi feita a avaliação física do animal e fluidoterapia, devido à leve desidratação que o animal teve por conta do calor. Como o animal se encontrava em plenas condições de saúde, foi transportado para uma unidade de conservação gerida pelo Inea na região. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fizeram o isolamento do local para garantir a segurança da população”, disse João Gabriel. Foto: Reprodução