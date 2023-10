Homem baleado em Itatiaia, pula no Paraíba e nada até Resende

Um homem de 41 anos foi baleado no braço direito e nas nádegas, na madrugada de domingo (08), no bairro Vila Paraíso, em Itatiaia. Ele contou aos policiais militares dois homens atiraram contra ele, e que precisou pular no Rio Paraíba do Sul para escapar da tentativa de assassinato.

O homem informou ainda, que teve que nadar do bairro Vila Paraíso até a UPA de Resende, no bairro Cidade Alegria. Após o atendimento na UPA, ele foi transferido para o hospital de Emergência, onde permanecia internado até o momento desta publicação. (Foto: Divulgação)