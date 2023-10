A Polícia Militar realiza na manhã desta terça-feira, operações de combate ao crime nas cidades de Angra dos Reis e Resende.

Em Angra dos Reis, em torno de 50 agentes estão atuando, principalmente nos morros da Glória I e II, Morro do Carmo e Morro do Peres. Até o momento desta publicação já tinham sido apreendidas drogas (cocaína, maconha e loló), um rádio de comunicação e uma espingarda calibre 28 com cinco munições.

Já em Resende, a operação está concentrada nos bairros Cidade Alegria, Vicentina, Paraíso e Surubi e conta também com 50 agentes, com o apoio da Guarda Municipal. Ainda não há registro da operação na cidade. (Foto: Polícia Militar)