A Polícia Militar deteve um suspeito de tráfico de drogas, no final da tarde de segunda-feira (09), no Beco do Val, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A abordagem foi realizada por agentes do GAT – Grupamento de Ações Táticas e Serviço Reservado. Com o suspeito foram apreendidos uma pistola, munições, maconha, cocaína, crack e dinheiro.

Ele foi levado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.