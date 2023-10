Serviços da secretaria de Infraestrutura levaram melhorias à Praça José do Carmo Maciel; na quinta-feira, 12, haverá reinauguração de praças no Três Poços e Santo Agostinho

Os moradores do bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, receberam a Praça José do Carmo Maciel totalmente reformada na noite dessa terça-feira, 10. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) executou os serviços na área de lazer e estendeu as melhorias à área do entorno da praça. O contrapiso foi recuperado, os canteiros e calçadas foram reformados, além do meio-fio; também foram feitas caiação, pintura geral e colocação de papeleira. A via do entorno da praça recebeu tapa-buracos.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrou que está é a quinta área de lazer entregue revitalizada na área do Retiro, entre setembro e outubro. “É sempre um prazer entregar um espaço de convivência reformado para a comunidade e é bom lembrar que estamos beneficiando toda a cidade. Ainda nesta semana, estaremos nos bairros Três Poços e Santo Agostinho, no dia 12, para comemorar o Dia das Crianças; e no sábado, 14, vamos entregar uma praça no Belo Horizonte”, contou Poliana.

O vereador Cacau da Padaria fez questão de comemorar junto com os moradores esta conquista. “Agradeço muito ao prefeito Neto (Antonio Francisco Neto) e, principalmente, à Poliana e à equipe da SMI, por terem atendido aos moradores e se dedicado a transformar este espaço, tornando confortável e bonito para receber a população”, disse.

O filho do homenageado, Sandro Loubach Maciel, também esteve na reinauguração da praça. “Agradeço a homenagem e é bom ter o nome do meu pai eternizado em um local bonito que vai reunir os moradores”, falou. Fotos : Divulgação