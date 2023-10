Novo delegado de Volta Redonda visita a Secretaria de Ordem Pública

Forças de segurança se reúnem e novo titular da 93ª DP (Delegacia de Polícia) conhece a estrutura do município

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, recebeu nessa terça-feira (10), na sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João, o novo delegado da 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), Fábio Asty, e o chefe de Investigação, inspetor Thiago Brasão. Os dois policiais vieram transferidos da 38ª DP, em Braz de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro, ambos há 21 anos servindo à Polícia Civil. Fábio veio substituir o delegado Luiz Jorge Rodrigues.

A reunião foi de ambientação e serviu para mostrar e colocar à disposição a estrutura do município na área de segurança, além de reforçar as parcerias já existentes, como o Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso); a cessão das imagens do projeto Cidade Monitorada; as entregas de intimações e todas as ferramentas existentes para que possam auxiliá-los na atividade.

Estiveram presentes ainda o coordenador da Operação “Segurança Presente”, major José Eduardo Martins Silvério; o subsecretário da Semop, subtenente Amauri Pego; o comandante da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula; o diretor operacional da GMVR, inspetor Claudio Marcio; e o coordenador do Sistema Integrado de Segurança Retiro e Aterrado, sargento Renato Machado.

“É muito importante essa pessoalidade entre os gestores de segurança para fortalecer ainda mais a integração, de modo a entender as demandas da cidade. O alvo agora, definido pelo novo delegado Fábio Asty, é a redução dos homicídios e vamos colaborar com todas as ferramentas necessárias para que possam atingir o objetivo”, frisou o secretário Luiz Henrique. Fotos cedidas pela Semop.