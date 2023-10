O acesso à Ponte Dom Waldyr Calheiros, que liga o Aterrado ao Niterói, em Volta Redonda, será interditado a partir da meia-noite desta quarta-feira (11). A medida se deve à uma intervenção do Saae-VR para serviços de manutenção em uma rede de esgoto no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Jaime Pantaleão de Morais.

De acordo com o presidente do Saae-VR, engenheiro Paulo César de Souza, a previsão é de que os serviços sejam concluídos até as 6h da quinta-feira (12). Segundo ele, o serviço será executado durante a madrugada para evitar maiores transtornos ao trânsito. (Foto cedida pelo Foco Regional)