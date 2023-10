Borracharia pega fogo na Vila Mury

Uma borracharia pegou fogo na noite de quarta-feira (11) no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Pastor César Dacorso Filho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 20h42min para combater as chamas. O fogo foi controlado às 21h35min. A fachada de uma residência que fica acima da borracharia também foi atingida pelo fogo.

Ainda de acordo com os bombeiros, um idoso precisou ser levado ao Hospital São João Batista. No momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde dele. As causas do incêndio também são desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)