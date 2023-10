Suspeitos são presos por tentativa de furto em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu no final da noite de quarta-feira (11) três suspeitos de tentativa de roubo, na estrada da Votorantim, no bairro Vila Primavera, em Volta Redonda. Eles teriam invadido uma obra de um supermercado no Parque do Contorno.

Os responsáveis pela vigilância da obra acionaram a polícia e os suspeitos, ao perceberem a presença dos agentes, deixaram o material que seria furtado e fugiram, sendo capturados na estrada da Votorantim.

Com os suspeitos foram apreendidos dois rádios comunicadores e R$ 132. Ainda de acordo com a polícia, contra um deles havia um mandado de prisão em aberto por tráfico.