Homem com tornozeleira eletrônica é baleado em Três Poços

Um homem de 30 anos, que faz uso de tornozeleira eletrônica, foi baleado na madrugada desta quarta-feira (12), na Vila Rica de Três Poços, em Volta Redonda. A tentativa de homicídio ocorreu na Rua Monteiro.

Ele foi levado sem documentos por populares ao hospital, sendo identificado através do número da tornozeleira. Em conversa com médicos, os policiais militares descobriram que a bala atingiu as nádegas do homem e saiu pela virilha. Os agentes foram informados que ele não corre risco de morrer. Ele passou a madrugada internado no hospital e não há informações se já recebeu alta.

O homem é morador do bairro Novo Surubi, em Resende, e possui quatro anotações criminais. No momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias do crime. O caso foi registrado na delegacia.