Três Rios: mulher é presa por rasgar testículo do ex com a mão

Uma mulher de 32 anos foi presa na madrugada desta sexta-feira (13) após invadir a casa do ex-companheiro e rasgar o saco escrotal dele em Três Rios. O caso aconteceu na residência do homem, de 65 anos, no bairro Monte Castelo.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher aproveitou o momento em que o homem estava no trabalho para arrombar a residência. Quando a vítima chegou, encontrou a mulher no banheiro, usando drogas. Ao questioná-la, a suspeito o puxou para o banheiro e o agrediu, utilizando as mãos para rasgar o saco escrotal e deixar o testículo do idoso para fora.

O homem gritou pela ajuda do filho que mora com ele na residência, um adolescente de 13 anos. Ele acionou a Polícia Militar e a suspeita ainda tentou partir para cima dos agentes, que tiveram utilizar ‘uso moderado da força’ para imobilizar a mulher.

Ela foi levada para a delegacia da cidade e irá responder por lesão corporal. O homem foi levado ao hospital e no momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde dele.