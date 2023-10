Ventos em Resende chegam a 127 km/h e 3 ficam feridos

O temporal que atingiu Resende na noite da quinta-feira (12) foi acompanhado de ventos que, de acordo com a Defesa Civil, atingiram 127 km/h. Na Cidade Alegria, a estrutura metálica do telhado de uma igreja foi arrancada e lançada contra um conjunto habitacional, quebrando janelas. Os estilhaços de vidros feriram três moradores.

Dois foram socorridos no Hospital de Emergência, que não informou se os ferimentos foram graves. Outro foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e liberado.

Um vídeo compartilhado em uma rede social, mostra a intensidade do vento. A pessoa que gravou não informou o bairro. A ventania também derrubou a estrutura da Secretaria de Esportes, no Jardim Aliança II, onde uma apresentação teatral estava marcado para este sábado (14). Árvores caíram e atingiram carros, casas e cabos de alta tensão. Houve ocorrências nos bairros Liberdade, Monet, Fazenda da Barra III, Paraíso, Barbosa Lima, Jardim D’Oeste, Jardim Beira Rio e Morada do Contorno.

Ventania arranca telhado em Resende, atinge prédio e 3 são feridos. Os bairros Cabral, Monet, Jardim Brasília, Barbosa Lima, Montese, Cidade Alegria, Paraíso, Vila Julieta, Jardim D’Oeste e Morada do Contorno ficaram sem energia elétrica. Em alguns pontos, o serviço ainda não foi restabelecido, segundo moradores informam em redes sociais.

A chuva, de acordo com a Defesa Civil, não deixou desabrigados ou desalojados. Com informações são do G1. (Fotos: Divulgação)