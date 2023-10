Árvore atinge prédio após chuva no Laranjal, em VR

A chuva acompanhada de fortes rajadas de vento na noite de quinta-feira (12) provocou alguns estragos em cidades do Sul Fluminense. Em Volta Redonda, moradores do Laranjal sofreram com alguns deles.

De acordo com relatos, uma árvore caiu e atingiu o prédio em que eles moram. Os galhos chegaram a quebrar as janelas a invadir os apartamentos. Ninguém ficou ferido.

Com a queda, ocorrida na Rua 156, moradores tiveram que acionar a Defesa Civil para realizar o corte da árvore, já que ela também bloqueava a rua. No mesmo bairro, um poste caiu e parte do bairro ficou sem energia.

Em Resende, os ventos também derrubaram diversas árvores na região da Grande Alegria e Baixada da Olaria. Equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros passaram a noite desobstruindo as ruas.