Morrem no hospital suspeitos de troca de tiros com PMs em Angra

Morreram no Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis, os dois suspeitos de trocarem tiros com a Polícia Militar no final da tarde de quinta-feira (12), no bairro Sapinhatuba III, em Angra dos Reis. Na ação, duas pistolas e entorpecentes que ainda não tinham sido quantificados até o momento desta publicação foram apreendidos.

De acordo com a PM, agentes em patrulhamento foram atacados a tiros e revidaram. Os suspeitos foram encontrados baleados após o fim do confronto, mas não resistiram aos ferimentos. (Foto: Polícia Militar)