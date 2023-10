Volta Redonda terá evento pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Prefeitura de Volta Redonda e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vão promover o “Eclipse na Praça”, neste sábado (14), dia de abertura da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento será no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, das 12h às 19h. A data foi escolhida por conta da possibilidade de observação do eclipse solar.

O eclipse no dia 14 de outubro será do tipo anular, quando a borda do sol fica parcialmente visível para qualquer pessoa na superfície terrestre, dentro do caminho percorrido pelo astro, que ganha a aparência de um anel de luz no céu diurno. Pela característica anular, o fenômeno não chega a transformar o dia em noite. A previsão é que o eclipse poderá ser visto a partir das 15h, chegando ao ápice pouco antes das 17h, e permanecendo até o sol se por.

O evento “Eclipse na Praça” vai contar com telescópios e óculos próprios para observação do eclipse solar, além do Planetário Oberon (planetário inflável do IFRJ, campus Volta Redonda), mostra de brinquedos científicos interativos do Projeto LudoCiência, do instituto, e outras exposições de ciências e culturais.

“A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoorJuv) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) participam do evento ‘Eclipse na Praça’ com estrutura direcionada aos jovens estudantes da cidade”, informou a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.