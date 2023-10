O alarme da agência do Santander no bairro Aterrado, em Volta Redonda, disparou na manhã deste sábado (14) e mobilizou policiais militares para o local. O banco fica na Avenida Paulo de Frontin, nas proximidades da prefeitura.

Segundo informações obtidas no local, o alarme soou por volta de 9h40min e em razão disso uma grande quantidade de fumaça disparou no interior da agência. A Polícia Militar está no local, mas ainda não há informações se o banco sofreu uma tentativa de arrombamento ou não.