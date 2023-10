Paraty: acidente mata 1 e fere 5 na BR-101

Uma batida frontal entre um carro e uma van terminou com um morto e cinco feridos no fim da madrugada deste sábado (14) na BR-101 (Rio-Santos), em Paraty. O acidente fatal ocorreu no km 554, na altura do bairro Sertão do Taquari.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro, de 35 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu. As outras vítimas estavam na van e duas foram encaminhadas com ferimentos moderados para o Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis. As outras três vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty.

Ainda não há informações sobre o quadro de saúde delas. (Fotos: Redes Sociais)