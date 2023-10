Carro perde controle e adolescente e amiga ficam feridas na Dutra

Um carro perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma caixa de concreto na manhã deste sábado (14) na Via Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu no km 245, na pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 27 anos, alegou que dormiu ao volante. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. No carro também estavam a irmã do condutor, de 19, e a amiga, de 17 anos. Elas foram socorridas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Não há informações sobre o quadro de saúde delas.

De acordo com a PRF, por ter ser recusado a fazer o exame do etilômetro, o condutor teve que ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Não há informações sobre o resultado do exame.

Ainda segundo a PRF, a habilitação do motorista estava suspensa e ele será multado em R$ 3,8 mil. (Foto: PRF/Divulgação)