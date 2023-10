Dono de depósito é assassinado em frente a esposa em Barra Mansa

Um idoso de 67 anos, dono de um depósito, foi morto a tiros no fim da manhã de sexta-feira (13) no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. O estabelecimento fica na Estrada do Sobrado e a vítima foi identificada como Edmar Teixeira Costa.

A esposa de Edmar informou a policiais militares que o autor do crime é um homem, negro, magro e alto. Ele chegou usando uma mochila nas costas, blusa preta e uma touca preta, perguntando pelo muro do depósito se Edmar comprava cobre. Edmar teria dito para olhar o material e chamou a mulher e perguntou se tinha luz para pesar o cobre.

Quando a mulher chegou, o criminoso abriu a mochila, pegou a arma e disparou contra ela. A esposa do Edmar correu e não foi atingida. Revoltado, Edmar teria questionado o assassino sobre o porque ele fez isso e levou um tiro. Ao cair no chão, o homem continuou atirando contra Edmar e fugiu.

O local foi isolado e a cena do crime periciada. A Polícia Civil investiga o crime.