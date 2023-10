CBF publica vídeo que, segundo o Voltaço, comprova erro de juiz

O Volta Redonda divulgou nesta sexta-feira (13) o vídeo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com as conversas do VAR no lance referente à expulsão do jogador Robinho, do Paysandu, na partida disputada no último domingo (8), no Estádio Raulino de Oliveira. Para a direção do clube, as conversas e as imagens deixam claro ter havido um erro de direito e contrariam, “constrangedoramente, as informações inseridas na súmula da partida” pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Veja a nota em vídeo no final do texto.

As imagens sugerem que o árbitro expulsou Robinho, do Paysandu, quando ele ainda estava dentro de campo, e não já fora do gramado, como o árbitro apontou na súmula da partida.

“Se existia alguma dúvida sobre a conduta que gerou a expulsão do atleta Robinho ter sido praticada dentro ou fora de campo, as imagens deixam claro que o motivo da expulsão foi única e exclusivamente retardar excessivamente sua saída de campo, portanto, passíveis de punição com o atleta ainda em campo”, afirma a diretoria do Volta Redonda.

“Ciente da besteira, numa manobra leviana, o árbitro tenta justificar a expulsão incluindo na súmula a expressão ‘causando tumulto com atletas adversários após sua substituição’, o que é claramente desmentido pelas imagens, buscando apenas um subterfúgio para justificar seu erro”, prossegue o clube.

Os dirigentes chamam a atenção para o fato de que, entre a saída do atleta e a aplicação do cartão vermelho, foram menos de 3 segundos sem qualquer tumulto que justificasse a aplicação de cartão, “sendo evidente que o mesmo foi aplicado pelas atitudes antidesportivas praticadas pelo atleta ainda em campo e que não teriam como ser justificadas na súmula após a equivocada decisão de permitir ao Paysandu continuar com 11 atletas em campo”.

Na nota, o Volta Redonda confirmou que está pedindo a impugnação da partida, se dizendo amparado “por todos os especialistas do assunto, seja de arbitragem ou de justiça desportiva”, e que acredita que terá êxito na reclamação “por medida de inteira justiça por um claro erro de direito”.

Diz ainda que vai acionar também a CBF para obter informações sobre a diferença das imagens e o que foi narrado na súmula do árbitro. O Voltaço venceu o jogo com o Paysandu, na última rodada do quadrangular decisivo da Série C, por 1 a 0, mas precisava de mais um gol de diferença para se classificar para a Série B do Brasileiro de 2024. O resultado classificou o time paraense. (Imagens: VRFC)