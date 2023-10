Barra Mansa realiza vacinação antirrábica nos distritos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria de Saúde, promoverá nesta semana a vacinação antirrábica nos distritos do município. Uma unidade móvel será instalada nas localidades para realizar os atendimentos.

Na terça-feira e na quarta-feira (dias 17 e 18), os distritos de Cafarnaum, Ataulfo de Paiva e Antônio Rocha realizarão as aplicações; já nos dias 19 e 20, os animais serão vacinados na Morada da Granja I e II.

As vacinas serão aplicadas entre 8h e 12h e, depois, de 13h30 às 17h. É necessário levar comprovante de vacinação anterior. A campanha é destinada a animais acima dos 03 meses de idade e em boas condições corporais.

SERVIÇO

Vacina Antirrábica nos distritos – unidade móvel

– Dias 17 e 18: Cafarnaum, Ataulfo de Paiva e Antônio Rocha

– Dias 19 e 20: Morada da Granja I e II

Foto: Divulgação