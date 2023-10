Motorista fica ferido em acidente no bairro Três Poços

Um acidente entre um carro, um caminhão baú e uma carreta, deixou o motorista do carro ferido, na tarde desta segunda-feira (16). Ele teria ficado preso às ferragens, no engavetamento entre os três veículos, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, no entroncamento com a estrada sentido Pinheiral.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer a vítima, que foi levada para o Hospital São João Batista. As causas do acidente são desconhecidas e o trânsito ficou congestionado.