PRF encerra a Operação Nossa Senhora Aparecida no Rio de Janeiro

Entre os dias 12 e 15 de outubro de 2023, a PRF desencadeou a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, com foco na redução dos acidentes nas rodovias federais fluminenses que cortam o estado.

Durante o feriadão, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias. Em razão disso, a PRF reforçou a fiscalização em todas as rodovias federais, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Nos quatro dias de operação, mais de 17 mil veículos foram fiscalizados. Entre os motoristas abordados, 34 foram autuados por alcoolemia (dirigir sob a influência de álcool).

A PRF flagrou mais de 800 condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos; 108 manuseando o celular enquanto dirigiam; 213 sem o cinto de segurança e mais de 100 motociclistas sem o capacete.

Combate ao crime

A PRF deteve 34 pessoas nesse feriado por diversos crimes, apreendeu duas pistolas e um fuzil, e recuperou 17 veículos roubados.

Educação para o trânsito

A PRF promoveu mais de 150 ações educativas na Região Metropolitana e no interior do Rio, sensibilizando quase 8 mil pessoas acerca de um trânsito mais seguro.

Acidentes

Apesar dos esforços dos policiais para redução da violência no trânsito, a PRF atendeu 63 acidentes nos quatro dias de operação, que resultaram 51 feridos e 6 pessoas mortas. Comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 17% nos acidentes com feridos. O número de mortos foi o mesmo. Foto: PRF