Equipamentos garantem que as unidades de ensino contem com vigilância 24 horas por dia e são voltados à prevenção e no combate à violência

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), segue investindo na segurança de todas as escolas da cidade. Nesta semana, as câmeras de monitoramento, os sensores de presença e o “botão do pânico” – dispositivo de segurança que aciona o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) em casos de perigo iminente – chegaram à 84ª unidade. Os equipamentos garantem que as escolas contem com um monitoramento 24 horas por dia e são voltados à prevenção e no combate à violência.

“Este é mais um investimento do governo na segurança do município, não só nas escolas públicas, mas também nas particulares. Isto já está contemplado no sistema de segurança que foi adquirido recentemente pela prefeitura, através da (secretaria) Ordem Pública. As ocorrências mais contundentes referentes às práticas delituosas chegam até a nossa central (Ciosp) e, de lá, a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão disparar o mais rápido a viatura para um pronto atendimento”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enfatizando que Volta Redonda ainda conta com viaturas da Patrulha Escolar, que oferecem apoio a toda comunidade escolar todos os dias.

A ação do governo municipal vai ao encontro também do projeto de lei do vereador Betinho Albertassi, que propôs no fim de março deste ano a instalação de “botões de pânico” nas unidades de ensino da cidade. Na prática, diretores das unidades de ensino têm acesso a um aplicativo que aciona as forças de segurança que estão sediadas no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O sistema possui georreferenciamento, que indica com precisão a localização do chamado para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal possam atuar com rapidez. Fotos: Divulgação