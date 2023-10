Identificado jovem morto no Monte Castelo, em VR

O sepultamento do jovem de 25 anos assassinado na tarde de terça-feira (17) no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, será no Cemitério do Retiro. Yuri de Sousa Silva será enterrado às 14 horas desta quarta-feira (18).

O velório ocorre na Capela Mortuária do Aterrado. O crime aconteceu na Rua 4 e o Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas apenas pôde constatar o óbito de Yuri. De acordo com as primeiras informações, ele foi morto com ao menos cinco tiros.

O local foi periciado e as informações colhidas na cena do crime serão investigadas pela Polícia Civil.