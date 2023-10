2ª edição do HallowRock acontece no fim de semana em Penedo

Uma nova forma de celebrar o Halloween está de volta a em Penedo. É o HallowRock, um evento que reúne música, gastronomia, arte e diversão – e que será realizado no sábado (21), no Rancho 163. A entrada é gratuita, a partir das 12h, com shows de rock durante todo o dia, food trucks, drinks especiais e expositores com produtos criativos e originais, segundo os organizadores.

Nesta segunda edição as atrações são a banda Rock Vigarista, que toca clássicos do rock nacional e internaciona (de Legião Urbana a Guns N’ Roses); Tati Falcão, com seu projeto Divas do Rock; e Marcin MB e Ronnie, dupla que faz show acústico com voz e violão, tocando sucessos do rock, do pop e da MPB. Nos intervalos, o DJ Sandro Dejota anima a pista, além da dupla Malabareart, artistas circenses que fazem malabarismos, acrobacias, pirofagia e outras performances, além da apresentação da dança do ventre Alikast, que traz uma novidade de apresentação sobre Perséfone, a deusa grega do submundo e da primavera.

A segunda edição da festa chega com uma nova proposta e conta com o apoio de cerca de vinte motoclubes e grupos do interior do Rio, como Expresso Fatal, Resende Motoclube e Night Riders BR MC, entre outros.

Entre os expositores, o público poderá contar com serviços de comida e bebidas diferenciados, que vão de comida japonesa até drinks temáticos como as poções de Halloween, beijo do vampiro e outros shots e coquetéis horripilantes.

O HallowRock contará com barracas com cachaças e vinhos. E, para quem não abre mão de petiscar enquanto aprecia o bom e velho rock ‘n’ roll, o evento ainda terá costela no bafo, crepes, cookies, batata frita e donut, entre outras delícias dentro do tema do Halloween.

Como expositores, o HallowRock apresenta ao público diversos produtos de artesanato, itens do universo Geek e venda de discos antigos. Os organizadores destacam ainda que o evento contará com brechós, com a ideia de gerar no público uma percepção da importância de praticar o consumo consciente. (Foto: Divulgação)

Serviço – Penedo:

HallowRock (2ª edição)

Local: Rancho 163 – Rodovia Rubens Tramuja Mader (ao lado do restaurante Tô À Toa)

Dia: 21 de outubro

Horário: 12h às 24h

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito

Classificação: livre