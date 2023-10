PRF apreende 10 kg de haxixe com mulheres na BR-101, em Paraty

Três mulheres foram presas com 10 kg de haxixe em um carro na noite de terça-feira (17) na BR-101 (Rio-Santos) em Paraty. As suspeitas, 54, 42 e 34 anos, foram abordadas no km 534, na altura do bairro Mambucaba, após a motorista estacionar de forma brusca no acostamento ao ser solicitada a passagem para a viatura, o que levou a desconfiança da Polícia Rodoviária Federal.

Durante revista, foi encontrada a droga em um compartimento preparado para o transporte do entorpecente. No mesmo compartimento, os policiais também encontraram R$ 9 mil. Em consultas ao sistema, os agentes descobriram que duas das suspeitas tinham anotações criminais por roubo e tráfico de drogas. (Foto: PRF/Divulgação)