Um idoso de 67 anos sofreu queimaduras graves na madrugada desta quinta-feira (19) após a sua residência ser alvo de um incêndio criminoso em Paraíba do Sul. A casa do homem fica na Vila Nicolau Melick, localizada na Avenida Provedor Randolpho Penna Júnior. Ele estava dormindo no momento do ocorrido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia da cidade. O idoso foi socorrido inicialmente para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e depois transferido para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ainda consciente, os policiais conversaram com o idoso, que informou que durante a manhã de quarta-feira (18) foi ameaçado por duas pessoas.

Os primeiros socorros foram realizados pelo Corpo de Bombeiros, que apagou o incêndio. Duas testemunhas foram levadas para a delegacia e prestaram depoimento. O caso é investigado. (Informa Cidade)