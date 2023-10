PM prende foragido da Justiça no bairro Dom Bosco

Policiais militares prenderam no final da tarde de quarta-feira (18), um jovem de 22 anos, na Avenida Beira Rio, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto.

Os agentes foram averiguar denúncia de tráfico de drogas e suspeitos armados. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir, junto com outros dois jovens, pela margem do rio Paraíba do Sul, mas eles foram alcançados. Nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta ao sistema, foi constatada a existência dos mandados. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde permaneceu preso.

A Polícia Militar informou que os outros dois rapazes também têm antecedentes criminais, mas foram liberados.