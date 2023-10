Um jovem de 25 anos teve a sua moto roubada durante um assalto na noite de quarta-feira (18) no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. O crime ocorreu quando a vítima passava pela Rua 552, ao lado do Estádio Raulino de Oliveira. A rua faz ligação com a Avenida Lucas Evangelista e com o viaduto sentido Centro.

Ele abriu um boletim de ocorrência no início da madrugada desta quinta-feira (19). De acordo com ele, o ladrão é alto, magro e negro. O seu cabelo é curto e ele trajava calça jeans, casaco moleton e botina preta. Após roubar a moto Honda CG 160 – KXI-6782, ele seguiu sentido Aterrado, bairro vizinho.

O roubo foi por volta das 22h10min. Ainda de acordo com o dono, morador de Barra do Piraí, a moto não tem seguro e nem possui rastreador. Informações sobre o veículo podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou ao 153 da Guarda Municipal. (Foto: PM/Divulgação)