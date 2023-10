Um homem de 39 anos, ainda não oficialmente identificado, foi assassinado com vários tiros, principalmente na cabeça, na tarde desta sexta-feira (27), na localidade conhecida como Cantagalo, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Ele morreu no local. No momento desta publicação, a Polícia Militar fazia a preservação da cena do crime e já tinha acionado a perícia da Polícia Civil.