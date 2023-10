Corpo de mulher é retirado do Paraíba, em Volta Redonda

O corpo de uma mulher foi encontrado no fim da tarde deste domingo (29) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cadáver estava nas proximidades do córrego Bugio, no bairro Siderlândia.

No momento desta publicação, os bombeiros ainda estavam no local. A vítima ainda não foi identificada e as causas da morte também são desconhecidas. Na manhã de sábado (28), o corpo de um homem foi encontrado no rio, no mesmo bairro, com os pés e as mãos amarrados.

O caso será investigado pela delegacia de Volta Redonda.